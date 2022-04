Konzert für die Ukraine

Lindenfels. Für Samstag, 9. April lädt die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert in ihre Kirche ein. Der Erlös durch freiwillige Spenden geht an Organisationen zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge.

Es spielt eine All-Stars-Band, die aus erfahrenen Musikern aus dem Umfeld der Musikwerkstatt Rimbach besteht. Es handelt sich dabei um Janina Bondza (Gesang), Bärbel Pappermann (Gesang und Gitarre), Bernd Jakob (Akkordeon), Artur Bondza (Gitarre) und Alex Bräumer (Bass).

So unterschiedlich wie die Besetzung ist auch die Vielfalt des Programms. Auf der Setliste befinden sich bekannte Pop- und Folksongs aus unterschiedlichen Dekaden. Es wird aber auch außergewöhnliche Stücke geben.

Die Band KaLa & Friends besteht auf fünf Pfälzern und Bergsträßern, die Charme und Witz in ihren ausdrucksstarken Songs versprühen. Die leidenschaftlichen Musiker Thomas (Schlagzeug), Andy (Keyboards), Thilo (Bass), Hardy (Gitarre) und Katja (Gesang) spielen das Beste von Dance Rock and Pop. Im Verlauf des Abends ist auch eine Laser Show geplant.

Es gibt also eher ungewöhnliche Musik in der Kirche in Lindenfels. „Aber wer sagt, dass nur Orgelmusik gottgefällig ist“, so Jochen Ruoff, der Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Zudem der Erlös für die ukrainischen Flüchtlinge im Sinne der christlichen Botschaft sei. red