Konfirmation in Schlierbach

Schlierbach. Ein ganz besonderer Festtag stand am Sonntag in der evangelischen Gemeinde in Schlierbach im Kalender. Sechs junge Leute wurden dort in einem feierlichen Gottesdienst konfirmiert.

Zahlreiche Familienmitglieder, Freunde, Bekannte und weitere Gemeindeangehörigen waren in das Gotteshaus gekommen, um mit den jungen Christen und Pfarrer Martin Polivka die Einsegnung zu feiern. Und pünktlich zum Gruppenfoto vor der Kirche ließ alsdann auch die Mai-Sonne einigen Strahlen durch den zu Beginn des Vormittags noch leicht wolkigen Himmel blitzen.

Vorbereitet auf ihre Konfirmation hatten sich die Jugendlichen in den zurückliegenden Wochen und Monaten bei regelmäßigen Treffen, im Zentrum stand dabei das Lesen und damit Verstehen der Bibel und der Gesang.

Das Foto zeigt Pfarrer Martin Polivka mit den Konfirmanden (hinten, von links) Nick Gruber, Max Gölz, Christoph Gesell, (vorne, von links) Jonas Winterholler, Lina Treffert und Felix Franz. / thz