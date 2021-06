Konfirmation in Lindenfels

Lindenfels. Morgen (Sonntag) werden in der evangelischen Kirche in Lindenfels drei Mädchen und zwei Jungen den Konfirmationssegen durch Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig empfangen: Hanne Jäger, Karl Kindinger, Anne Riebel, Carla Sattler und Sebastian Stöcker.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Der Kirchenvorstand bittet um Verständnis dafür, dass wegen der verringerten Platzzahl in der Kirche die Teilnahme am Gottesdienst den Familien der Konfirmanden vorbehalten ist. Um Anmeldung mit Name, Anschrift und Telefonnummer wird gebeten.

Im Festgottesdienst wird die Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert, Emma Kindinger, begleitet von dem Pianisten Alex Agopian, mit der Arie „O mio babbino caro“ von Giacomo Puccini zu hören sein, deren Bruder unter den Konfirmanden ist.

Am vergangenen Sonntag begeisterte die Konfirmandengruppe mit einem selbstgestalteten Gottesdienst zum Klimawandel und Klimaschutz unter dem Motto „Jeder Teil dieser Erde ist meinem Gott heilig – Klimaschutz ist Christenpflicht“. red

