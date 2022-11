Komödie mit Stefanie Hertel in Reichelsheim

Reichelsheim. Am Freitag, 18. November, gastieren die Theatergastspiele Fürth mit der traumhaften Komödie „Avanti? Avanti!“ zum Saisonauftakt der Theaterreihe in Reichelsheim ab 20 Uhr in der Reichenberghalle. In den Hauptrollen sind Stefanie Hertel und Stuart Sumner zu sehen. Außerdem werden Sommer, Sonne, Italien und viel Musik geboten.

Alexander Claiborne, genannt Sandy, erhält eine schreckliche Nachricht. Sein Vater ist in Italien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sandy begibt sich zusammen mit seiner Frau Diana auf die Reise nach Rom, um die sterblichen Überreste seines Vaters zu bergen. Doch das stellt sich als schwierige Aufgabe heraus, denn die südeuropäischen Uhren und Ämter ticken ungewohnt anders.

Diana gibt bereits nach einer Woche entnervt auf. Sandy dagegen bekommt Hilfe von Baldo, einem gewieften, lebenslustigen und temperamentvollen Italiener, der sich aber nicht nur für die organisatorischen Probleme Sandys interessiert, sondern schnell auch sehr für Sandy als Mann.

Doch Sandy begeistert sich viel mehr für die hübsche Engländerin Alison Arnes. Der unglückliche Zufall führt die beiden Suchenden zusammen, denn Alisons Mutter fuhr mit Sandys Vater, als sich der Unfall ereignete. Die gemeinsame Suche nach den verstorbenen Elternteilen in der mit Zerstreuung lockenden Stadt wird unter der Leitung des Lebemanns Baldo schnell mit unernsten Momenten versehen, und so kommt es, dass Sandy und Alison sich vom Flair der Stadt und der Jahreszeit zu Frühlingsgefühlen verleiten lassen. Und damit kommen die beiden nicht nur sich, sondern auch den Lebensläufen ihrer Eltern näher.

Denn Alison berichtet Sandy, dass ihre Mutter jahrelang eine Affäre mit seinem Vater hatte, den Sandy bisher für einen treuen Familienvater hielt. Für Sandy und Alison scheint sich diese Geschichte aufs Neue zu erzählen, aber dann taucht überraschend Sandys Frau Diana wieder auf. Ist das Dolce Vita für Sandy und Alison nun vorbei? red

Info: Karten in der Touristinformation der Gemeinde Reichelsheim (Tel.: 06164 / 50826 50830)