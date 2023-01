Komödie in Reichelsheim

Reichelsheim. Am Freitag, 27. Januar, gastieren ab 20 Uhr die Theatergastspiele Fürth mit der romantischen Komödie „Geliebte Hexe“ in der Reichenberghalle in Reichelsheim. In den Hauptrollen sind Annette Strasser und Sasa Kekez zu sehen.

Gillian Holroyd ist die unwiderstehlichste Hexe von Greenwich Village. Gillian ist bildschön, mächtig, betörend – und gelangweilt. Sie lebt mit ihrer Katze Pyewacket in einem kleinen Apartment – unauffällig und bürgerlich, wie Millionen anderer Menschen auch. Großes Interesse zeigt sie für den Verleger Shep Henderson. Als sie feststellen muss, dass dieser mit Merle Kittrige verlobt ist, mit der sie schon oft aneinandergeraten ist, stachelt das ihren Ehrgeiz an, und sie setzt ihre magischen Fähigkeiten ein. Aber dabei verheddert sie sich, so dass sie dabei nicht nur Gutes heraufbeschwört. red

Info: Karten (rund 30 Euro) bei der Touristinformation Reichelsheim (Tel. 06164 / 50826 und 50830) sowie an der Abendkasse