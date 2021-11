Komödie in Reichelsheim

Reichelsheim. Morgen (Freitag) um 20 Uhr beginnt die Gemeinde Reichelsheim mit ihrem neuen Theaterabonnement. Zu sehen ist die romantische Komödie „Der muss es sein“. Es gilt die 2 G-Regel.

Sarah Goldmann, Tochter aus jüdischem Haus, hat ein Problem: Die Familie will ihren neuen Partner kennenlernen. Die Eltern erwarten, dass der zukünftige Schwiegersohn Akademiker ist, möglichst gut situiert – und natürlich Jude. Doch Sarahs Freund Donald ist nichts davon. Um die Eltern nicht zu enttäuschen, erfindet Sarah den jüdischen Arzt Dr. David Steinberg, mit dem sie angeblich seit einiger Zeit zusammen ist.

Zu Vaters Geburtstagsfest engagiert sie den gut aussehenden und charmanten Schauspieler Bob Jacobson, der seine Rolle perfekt spielt – aber ebenfalls kein Jude ist. Als ihr „Neuer“ begeistert er die ganze Familie und wirkt auf Sarah immer überzeugender. Es sollen weitere Familientreffen stattfinden, und Sarah merkt, dass sie Bob netter und attraktiver findet, als sie es sollte.

Die Komödie von James Sherman wird von den Theatergastspielen Fürth mit Michael Vogtmann, Gerda Steiner und anderen in der Reichenberghalle gezeigt. Eintrittskarten kosten zwischen 19 und 25 Euro und sind auch an der Abendkasse erhältlich. Besucher benötigen einen gültigen Nachweis in Verbindung mit einem Ausweis. red

