Lindenfels. In der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus in Lindenfels wurde die Kommunion gefeiert. Ida Kärchner, Marie Krüger, Luana Pfeifer, Karlotta Lammer und Maël Gouyec feierten dabei erstmals die Eucharistie mit. Den festlichen Gottesdienst mit den Kindern und ihren Familien in der Pfarrkirche feierten Pfarrer Xuan Hai Dang und Pfarrer Wolfgang Kaiser. Gisela Grünwald/Bild: Fabienne Polzer

