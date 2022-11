Kolmbach feierte seine Kerb im Dorfgemeinschaftshaus

Kolmbach. Feiern war am Wochenende in Kolmbach angesagt. Im Lindenfelser Stadtteil wurde die Kerb gefeiert. Traditionell ist die Kanonenkerb das letzte der Dorfffeste in Lindenfels und seinen Stadtteilen im Jahr. Im Saal des Dorfgemeinschaftshauses sorgte die Brass-Band Gut druff für Stimmung. Im Nebenraum gab es eine große Auswahl an Kuchen für die Kerwegäste. Schon zur Mittagszeit trafen sich die Kolmbacher und ihre Gäste aus den Nachbarortschaften zu dem fröhlichen Nachmittag mit vielen netten Gesprächen. jhs/Bild: jhs

