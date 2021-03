Lindenfels. Die Lindenfelser Grünen möchten mit einer virtuellen Veranstaltung das Thema Elektromobilität gerade im ländlichen Raum auf die Tagesordnung setzen. Dazu lädt der Stadtverband einem Online-Treffen am morgigen Donnerstag (4. März) ab 20 Uhr ein.

Elektromobilität sei die einzige Möglichkeit, im Verkehrssektor bis 2037 vollständig klimaneutral zu sein – und das, so Ralf Löffler, Kandidat der Grünen für die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung, sei der Anspruch aller Politiker, die die Einhaltung des Klimaabkommens von Paris ernsthaft verfolgen wollen. Das verfügbare CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel der Begrenzung der Erderwärmung bedeute, den CO2-Ausstoß insgesamt auf das Zehnfache des Ausstoßes 2018 zu begrenzen. Das erfordere eine Senkung von 5 Prozent , um dann 2037 bei null zu landen.

Ziel der virtuellen Veranstaltung sei es, Praxis-Erfahrungen mit Elektromobilität auszutauschen. „Wir wollen von E-Autofahrern wissen, was gut läuft, wo Verbesserungsbedarf besteht, wo Ärgernisse und Hemmnisse da sind, insbesondere auch die Erfahrungen beim Laden“, so Grünen-Kandidat Rüdiger Meinecke.

Dazu würden Nutzer von elektronischen Fahrzeugen eingeladen, ihre Erfahrungen zu teilen. Einige vorbereitete Interviews mit Nutzern würden eingespielt und den Anfang der Diskussion markieren. Informationen zu Fördermöglichkeiten werden die Grünen im Zusammenhang mit der Veranstaltung ebenfalls bereitstellen.

Landratskandidatin zu Gast

Mit der grünen Landratskandidatin Evelyn Berg soll die Querverbindung zum Kreis gezogen werden. Viele Lindenfelser seien beruflich und privat im Kreisgebiet unterwegs, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Der Landkreis Bergstraße müsse als Ebene daher dafür sorgen, dass keine Insellösungen für Ladeinfrastruktur entstünden, sondern stattdessen eine ökonomische und ausbalancierte und für die Bevölkerung sinnvolle Gesamtlösung. Berufspendler müssten beispielsweise in Bensheim am Bahnhof ausreichende Lademöglichkeiten an Parkplätzen finden, und zwar mit einer erlaubten Parkdauer, die dem Berufspendler auch wirklich helfe, Individualverkehr und öffentlichen Nahverkehr zu koppeln.

„Wir wollen kurzfristige Lösungen für eine schnelle Verbreitung der Elektromobilität. Wasserstoff-Pilotinitiativen sind schön und plakativ – aber wir brauchen auch jetzt Lösungen, nicht erst in zehn Jahren“, schließt Löffler die Pressemitteilung der Grünen. red

Info: Die Veranstaltung wird als Zoom-Meeting stattfinden. Die Anmeldedaten sind gibt es unter gruene-lindenfels.de/emobil/