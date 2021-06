Kleingolfanlage wieder offen

Lindenfels. Die Kleingolfanlage Schlosswald in Lindenfels wird nun in die neue Saison starten. Das Pächterehepaar Kurt und Nicole Fischer aus Erbach wird die Anlage bei guter Witterung am kommenden Samstag, 12. Juni, ab 11 Uhr, öffnen. Danach ist wieder von mittwochs bis freitags jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet.

Für Gruppen ab zehn Personen sind auch Öffnungszeiten am Vormittag möglich. Für den Betrieb sind die aktuellen Corona-Bestimmungen zu beachtet. An der Kasse ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Kontaktdaten der Besucher werden erfasst. Die Zahl der Besucher ist begrenzt, den Mindestabstand gilt es einzuhalten. Die Spielgeräte werden nach jedem Einsatz desinfiziert.

Pro Bahn dürfen maximal vier Personen gleichzeitig spielen. Da diese Maßnahmen aus dem Vorjahr schon bekannt sind, sind die Eheleute Fischer zuversichtlich, wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu können. red