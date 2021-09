Kleingolf-Saison endet am Sonntag

Lindenfels. Mit den kühleren Herbsttagen lassen auch die Aktivitäten im Freien nach. Daher wird die Kleingolfanlage in den Schlossbergwiesen in Lindenfels am kommenden Sonntag, 3. Oktober, zum letzten Mal in dieser Saison offen haben. Das teilte das Pächterehepaar Kurt und Nicole Fischer mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis dahin ist die Anlage bei guter Witterung noch mittwochs bis freitags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet.

Nach Anmeldung unter Telefon 0172 / 6373992 – außerhalb der Öffnungszeiten unter Telefon 06062 / 4788 – kann die Lindenfelser Kleingolfanlage für Gruppen ab zehn Personen auch vormittags geöffnet werden. red