Lindenfels. Auch in diesem Jahr wird der katholische Frauenbund in Lindenfels keinen Adventsbasar mit Mittagessen anbieten. Stattdessen gibt es die Möglichkeit, morgen (Sonntag) ab 12 Uhr Schweinebraten mit Kartoffelsalat zum Mitnehmen am Pfarrheim zu kaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigene Behälter sind mitzubringen. Das Tragen einer medizinischen Maske ist notwendig. Außerdem werden Adventskränze und Gestecke zum Kauf angeboten. red