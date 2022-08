„Ich bin Thor und will zum Burgfest“, jauchzt Elias zu seiner Mutter, während er sie an ihrer Hand in Richtung der Festung zieht. „Seine Freunde haben ihm von den tollen Spielen beim Burgfest vorgeschwärmt“ erzählt seine Mutter. Über 150 Kinder wollen in diesem Jahr dabei sein. Dafür brauchen Eltern und Kinder viel Geduld.

Hammerwerfen wie Thor

Simone Spielmann und Stephan

...