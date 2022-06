Kind stürzte vom Klettergerüst

Lindenfels. Der Sturz eines Kindes von einem Klettergerüst hat am Freitag Feuerwehr und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Helikopter alarmiert. Die Feuerwehr Lindenfels-Mitte wurde hinzugerufen, um den Landeplatz abzusichern, teilten die Brandschützer mit. Im Einsatzverlauf entschied der Rettungsdienst demnach aber, das Kind selbst in eine Kinderklinik zu fahren, da der gerufene Hubschrauber zu lange an die Einsatzstelle gebraucht hätte.

Nach 30 Minuten war der Einsatz für die Lindenfelser Feuerwehrleute beendet. Im Einsatz waren sie mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen. red