Lindenfels. Die Pfarrgruppe Fürth/Lindenfels bietet den Gläubigen einen bunten Strauß an Präsenz- und Onlineformaten an. Für die Gemeindemitglieder stehen Kisten an der Kirchentür bereit. Aus dieser können Textheftchen und Osterkerzen entnommen werden. Alle sind eingeladen, sich dort einen Impuls für die Feiertage herauszunehmen.

Für die Ostergottesdienste in der Pfarrgruppe sind keine Anmeldungen mehr möglich. Alle Teilnehmer sollten spätestens eine Viertelstunde vor Beginn an der Kirche sein. Die Gläubigen sind außerdem dazu aufgefordert, nicht unangemeldet zu den Gottesdiensten zu kommen. Abschließend bitten die Organisatoren darum, nach dem Ende der Gottesdienste unverzüglich nach Hause zu gehen. mw