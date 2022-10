Kerwetanz in der Firmenhalle

Winterkasten. Jede Menge strahlende Gesichter gab es beim gelungenen Auftakt der neu gestalteten „Windekäschde Kerwe“. Erstmals trafen sich die Dorfbewohner und Gäste am Samstagabend in einer großen Firmenhalle am Dorfeingang. Und die Winderkäster nahmen das neue Konzept des im März diesen Jahres gegründeten Kerwevereins mehr als dankend an und sorgten mit rund 300 Besuchern für ein volles Haus.

Nach dem Fassbieranstich spielte die Band Lärmfeuer zum traditionellen Kerwetanz der Kerwejugend auf. Zu späterer Stunde wurde noch DJ Jogi erwartet. fred/Bild: Derigs