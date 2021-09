Kerb ohne Umzug, aber mit „Redd“ und Frühschoppen

Winterkasten. Wenn Kerb ist, bleibt in Winterkasten offenbar die Zeit stehen: Sowohl Kerbsonntag als auch Kerbmontag fallen nach dem Info-Flyer der Kerbjugend auf den 10. Oktober. Dennoch steht Corona der Rückkehr zur Normalität auch 2021 im Wege: Mit dem Umzug wird es dieses Jahr wieder nichts. Wie vor einem Jahr soll wenigstens die Kerbredd gehalten werden, denn: „Veel is bassiert“, lässt der Kerweausschuss wissen.

3 G-Regel gilt

Zur Einstimmung auf das Festwochenende trifft sich die Kerbjugend am Freitagabend zum 3-G-Ausschellen der Kerb. Die Jugendlichen ziehen durchs Dorf und sorgen mit Schelle und Gesang dafür, dass die Kunde von der Kerb auch in den hintersten Winkel vordringt.

Zur Winterkäster Kerb gibt es einen Anstecker – passend zum Hygienekonzept. © Kriegbaum

Zwar bezeichnet die Kerbjugend das Ausschellen als „inoffizielle“ Veranstaltung. Dennoch wollen die Organisatoren sicherstellen, dass nur negativ auf das Coronavirus getestete Kerbmädchen und -borsch mitlaufen, wenn sie nicht schon gegen das Virus geimpft oder genesen sind.

Den Samstag nutzen die jungen Leute zur Vorbereitung auf den Höhepunkt der Feierlichkeiten am Sonntag, dem 10. Oktober. Der beginnt um 10.30 Uhr mit einem Kerbgottesdienst in der Waldhufenkirche.

Video im Internet

Am Platz vor dem Gotteshaus am Röttweg wird in diesem Jahr auch die Kerbredd gehalten, an der laut Kerweausschuss derzeit noch „fleißg gewerkel“ wird. Wer die Corona-Kerb 21 in bleibender Erinnerung behalten will, kann wie jedes Jahr die Kerbredd in gedruckter Form erwerben. Dazu gibt es einen neuen Anstecker zum Sammeln.

Die „Redd“ beginnt um 14 Uhr. Dabei werden Getränke in Flaschen und Dosen an das Publikum verkauft. Auch hier gilt 3G-Regelung: Wer dabei sein will, muss geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Die entsprechenden Nachweise werden von der Kerbjugend kontrolliert. Zur Dokumentation der Anwesenheit kann auch die Luca-App genutzt werden.

Mit einem Frühschoppen im Bistro Marmaris und einem Germanischen Dreikampf am Nachmittag klingt die Kerb am Montag aus. „Bitte hängt die Fahnen raus, aber feiert vernünftig“, bittet die Kerbjugend die Einwohner des Waldhufendorfes.

Wer sich für die Winterkäster Kerb interessiert, sollte den youtube-Kanal der Kerbjugend besuchen. Dort hat die Kerbjungend ein fünfminütiges Ankündigungs-Video hochgeladen.

