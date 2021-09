So richtig konnten die Schlierbacher auch in diesem Jahr ihre Kerb nicht feiern. Einen Umzug durch den Ort und eine Kerweredd ließen sie sich aber nicht nehmen. Denn auch in Corona-Zeiten steht das Leben im Ort nicht komplett still. Kerweparrer Robin Hördt und Mundschenk Justin Hördt hatten mit Hilfe anderer Schlierbacher lustige Geschichten zusammentragen können.

Seit die Regeln etwas

...