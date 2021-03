Rimbach. Wegen eines Kellerbrandes mussten am späten Samstagabend (20.03.) in Rimbach 40 Leute ein Mehrfamilienhaus in Rimbach verlassen. Wie die Polizei berichtete werden, bemerkte eine Hausbewohnerin starken Rauch im Keller und alarmierte die Feuerwehr, die aber nur schwer an den Brandherd herankam. 70 Feuerwehrleute unter anderem aus Rimbach und Mörlenbach waren eingesetzt.

Drei Menschen wurden leicht verletzt. Einer von ihnen kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der Großteil der Hausbewohner, der nicht bei Bekannten unterkam, wurde im Bürgerhaus untergebracht. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei noch keine Angaben, da eine Begehung des Kellers noch nicht möglich sei. Die Brandursache ist ebenfalls noch unbekannt.