Keine Mehrheit für ein Lindenfelser Straßenkataster

Lindenfels. Baumaßnahmen auf Lindenfelser Gemeindestraßen wird es wohl auch künftig nur dann geben, wenn Abwasserverbände ohnehin zugange sind und Kosten übernehmen. Die Lindenfelser CDU hat in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses keine Mehrheit für ihren Antrag bekommen, den Magistrat zu beauftragen, einen Vorschlag für die Erstellung eines Straßenzustandskatasters zu erarbeiten. Auch der Finanzausschuss hatte den Antrag Anfang der Woche abgelehnt.

Die CDU sehe in einem Kataster viel Potenzial zur Einsparung von Kosten für den Straßenbau, hatte Christdemokrat Sebastian Schmitt den Antrag begründet. Aus einem solchen Verzeichnis soll, so die Idee, herausgelesen werden, wann es sinnvoll ist, an eine Straße Hand angelegt werden muss. Bei Bedarf kann demnach eine Reparatur oder eine Sanierung einer Straßendecke erfolgen, die sechs Mal günstiger sei, als eine Komplettsanierung.

Knappe Kasse

Die Vertreter von SPD, Grünen und FDP verwiesen auf die bisherige Praxis, die Straßen in Verbindung mit Maßnahmen der Abwasserverbände zu sanieren. Ansonsten seien die Kosten zu hoch. Auch die Erstellung eines Katasters sorge für hohe Ausgaben. Die Straßen seien oft so gebaut, dass eine einfache Reparatur gar nicht sinnvoll sei, sagte Sozialdemokrat Heiko Grieser.

„Mit einem Kataster hätten wir das Wissen, dass eine Straße gemacht werden sollte. Das Geld dafür hätten wir aber nicht“, kritisierte Bürgermeister Michael Helbig. Außerdem sei ein solches Kataster öffentlich, was zusätzlichen Handlungsdruck erzeuge. Schnell sei man bei hohen Summen. Der Straßenbau ist ohnehin ein vieldiskutiertes Thema in Lindenfels.

Nach wie vor erhebt die Stadt Straßenbeiträge von den Anliegern. Anträge von CDU und LWG, sie sofort abzuschaffen, sind bisher gescheitert. Nun gilt der Beschluss auf Antrag von SPD, Grünen und FDP, sie spätestens 2024 abzuschaffen.

Schmitt kritisierte, die Stadt verschließe mit der Ablehnung eines Katasters die Augen vor dem Zustand von Straßen. Mit einem Kataster ließen sich die Sanierungsmaßnahmen mit dem Abwasserverband koordinieren, heißt es im Antrag.

Zudem handele es sich zunächst um den Auftrag, die Kosten für die Erstellung eines Katasters zu ermitteln, nicht, über schon endgültig zu entscheiden, ergänzte Schmitt. Dies stehe aber so nicht im Antrag, hielt Helbig entgegen. Wörtlich heißt es: „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, einen Vorschlag für die Erstellung eines Straßenzustandskatasters zu erarbeiten“.

Vom Abwasserverband Oberes Weschnitztal sei zu erfahren, dass der Kanal der Waldstraße in Schlierbach als Nächstes saniert werden soll. Darüberhinaus gebe es nicht viele Informationen über anstehende Maßnahmen des Abwasserverbandes.

Der CDU-Antrag wird heute Abend noch einmal in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Thema sein, die endgültig darüber befinden wird. kbw