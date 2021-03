Lindenfels. Die Lindenfelser Stadtverwaltung mahnt zur Vorsicht bei angeblichen Hausbesuchen wegen Corona-Impfterminen. „Wir haben Kenntnis erhalten, dass verschiedentlich – vorwiegend bei älteren Leuten – an der Haustür geklingelt wurde. Es wurde Bezug genommen auf das Angebot des dezentralen Impftermines am 22. März und 19.. April“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

AdUnit urban-intext1

Weder im Auftrag der Stadt Lindenfels noch des Kreises Bergstraße gebe es solche Hausbesuche, stellt die Verwaltung klar. Offensichtlich geschehe die Ansprache in betrügerischer Absicht. Die Stadtverwaltung mahne daher dringend zur Vorsicht. red