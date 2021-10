Keine Beteiligung an Entega-Tochter

Lindenfels. Die Stadt Lindenfels wird nicht bei der Entega-Beteiligungsgesellschaft Kommpakt mitmachen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung mit breiter Mehrheit entschieden, bei nur einer Stimme für die Teilnahme.

Die Beteiligung war schon länger im Gespräch, im Investitionsplan waren dafür 137 000 Euro eingeplant, aber mit einem Sperrvermerk versehen. Die zu erwartende Rendite hätte bei 4,2 bis 4,4 Prozent gelegen, die jährliche Dividende bei 6000 Euro. Mit dem Sperrvermerk wollten die Stadtverordneten mehr Zeit für die Entscheidung gewinnen.

Am Ende war die Zustimmung für die Beteiligung überschaubar. Die SPD als größte Fraktion enthielt sich größtenteils, als einziger stimmte der ehemalige Stadtrat Otto Schneider für die Beteiligung. Er sieht darin nicht nur ökonomische Vorteile, sondern auch die Möglichkeit, Einfluss auf die Aktivitäten des Energieunternehmens zu nehmen. Die meisten anderen Stadtverordneten sorgten sich vor allem wegen der Verlustrisiken oder wollten die 137 000 Euro lieber anders investiert sehen.

Antrag zu Straßen zurückgestellt

Ein Thema, das die Stadt immer wieder beschäftigt, ist der Straßenbau. Die Debatte um die Abschaffung der Anliegerbeiträge hatte einigen Einfluss im politischen Geschehen. Die CDU hatte für die jüngste Sitzung den Antrag gestellt, den Magistrat mit der Erarbeitung eines Vorschlags für ein Straßenzustandskataster zu beauftragen. Sie verspricht sich eine Kostenreduzierung, wenn die Stadt Straßen kurzfristig repariert oder teilsaniert werden, anstatt sie nach längerer Zeit zu komplett zu sanieren. Andere Fraktionen sehen das wegen der Kosten für ein Kataster kritisch, zumal Sanierungen ohnehin nur als finanzierbar gelten, wenn Abwasserverbände Kanäle erneuern und sich an Fahrbahnsanierungen beteiligten.

Vorerst zogen die Christdemokraten den Antrag zurück. Zwischenzeitlich sei der Anbieter einer Software-Lösung an den Stadtverband herangetreten, begründete dies Fraktionschef Peter Kurfürst. Die Lindenfelser Christdemokraten wollen sich dieses Angebot nun in Ruhe ansehen, um dann möglicherweise einen neuen Antrag zu stellen.

Teilnahme an Leader-Programm

Einstimmig beschloss die Stadtverordnetenversammlung in der jüngsten Sitzung die Teilnahme an der Förderperiode 2023 bis 2027 des europäischen Programms Leader. Dies ist eine Voraussetzung, damit Projekte aus Lindenfels Zuschüsse aus dem Programm erhalten können – wie es zuletzt auch im Falle des neuen Infopunkts an der Burg geschehen ist.

Von der Tagesordnung genommen wurde die Beratung über die Kindergartenbeiträge. Im Frühjahr herrschte in den Kindergärten Notbetrieb, betreut wurden nur Kin- der, die nicht zu Hause bleiben konnten. Elternbeiträge wurden in dieser Zeit nicht erhoben.

Eine Beratung darüber, wie in dieser Sache weiter zu verfahren ist, wurde aber verschoben, weil von den Kindergartenträgern – der evangelischen Kirche – noch Informationen fehlten. kbw

