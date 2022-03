In Eulsbach wird es auch in diesem Jahr kein Lärmfeuer geben. Die in der Vergangenheit beliebte Veranstaltung immer am letzten Samstag im März, war schon in den vergangenen beiden Jahren bedingt durch die Corona-Pandemie nicht möglich gewesen.

Die Menschen trafen sich auf dem Eulsbacher Hausberg und freuten sich an der Entzündung des meterhohen Holzstapels. Anschließend ging zum Feiern

...