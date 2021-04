Karl Scholl predigt in Winterkasten

Lautertal/Lindenfels. Ein Wiedersehen und Wiederhören mit Karl Scholl bietet die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten morgen (Sonntag) ab 10 Uhr an. Der in der Gemeinde bekannte Prädikant aus Fränkisch-Crumbach übernimmt nach langer, pandemie-bedingter Pause wieder einen Gottesdienst in der Waldhufenkirche.

Dabei macht er sich in seiner Predigt Gedanken um das Seelenleben vieler Menschen in diesen Wochen und Monaten und um Wege aus der inneren Müdigkeit. Organist Christian Gärtner gestaltet die Feier mit Liedern aus dem evangelischen Gesangbuch. In der Kirche laufen zusätzlich zu allen Hygienemaßnahmen große Raumluftreiniger.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Aufgrund der aktuellen Lage hat der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Gadernheim beschlossen, keine Gottesdienste in der Kirche zu feiern. Jedoch sollen bis auf Weiteres Gottesdienste im Freien angeboten werden.

Die Kirchengemeinde lädt für morgen und für den 2. Mai jeweils um 9.30 Uhr zu kurzen Gottesdiensten vor der Kirche ein. Bei Regen fallen die Feiern aus. Es gelten die Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Das Tragen einer medizinischen Maske ist vorgeschrieben. red

