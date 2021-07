Kanalisation wird erneuert

Der Abwasserverband Oberes Weschnitztal erneuert an der Wilhelm-Baur-Straße die Wasserversorgung und Entwässerung, inklusive Trinkwasser-Anschlüssen. Diese Gelegenheit nutzt die Stadt zur Fahrbahnsanierung. Auch eine Glasfaseranbindung soll ermöglicht werden.

Die Maßnahme ist auf 520 Tage angesetzt, in vier Bauabschnitten. Der Kanalbau ist als Wanderbaustelle organisiert, die sich jeweils auf einen etwa 50 bis 80 Meter langen Abschnitt beschränkt und sich „aufwärts“ in nördlicher Richtung bewegt. Los geht es am Abzweig Kreuzgartenstraße / Burgackerweg bis zur Fechenbachstraße. Danach folgt der zweite Abschnitt bis zum Seewiesenweg, anschließend geht es vom Seewiesenweg bis zum Graben und zuletzt von dort zur Burgstraße.

Verkehr wird umgeleitet

Für die ersten beiden Bauabschnitte wird die Umleitungsstrecke eingerichtet. Außerdem soll für Pkw eine Abfahrt über den Verbindungsweg Richtung Faustenbach oder zum Lindenfelser Weg in Ellenbach ermöglicht werden.

Ab der Straße Am Salem bis zum Baustellenbereich wird ein absolutes Halteverbot angeordnet. Durch die abschnittsweise Gesamtorganisation der Baustelle, mit möglichst kurzen aktiven Teilbereichen sei von einer „durchschnittlichen direkten und stärkeren Beeinträchtigung der einzelnen Anlieger“ über nicht mehr als zwei bis drei Monate auszugehen, heißt es von der Stadtverwaltung in Lindenfels. kbw