Kaffeeklatsch im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus

Kolmbach. Früher erfuhr man die Neuigkeiten aus der direkten Nachbarschaft meist im Tante-Emma-Laden oder am Stammtisch in der Dorfkneipe. Was aber, wenn im Dorf gar nichts mehr vorhanden ist, wo man miteinander ins Gespräch kommen könnte? Man organisiert einfach einen Kaffeeklatsch im Dorfgemeinschaftshaus.

Mit großem Erfolg luden im Oktober 2019 Bärbel Bader, Gabi Schreiber und Birgit Wolf zum ersten Kolmbacher Kaffeeklatsch ein. Bei dem ungezwungenen Zusammenkommen bei Kuchen und Kaffee konnte man ausgiebig Neuigkeiten austauschen. Nach dem zweiten Treffen im Januar 2020 kam die Corona-Pandemie und mit ihr eine lange Pause.

Jetzt wurde das Dorfgemeinschaftshaus erstmals wieder für den Kaffeeklatsch geöffnet. Zahlreiche Kolmbacher kamen zusammen. Bärbel Bader, Gabi Schreiber und Birgit Wolf freuten sich über den erneuten Zuspruch für ihre Idee. Im Dezember soll es dann den nächsten Kaffeeklatsch in Kolmbach geben. tn/Bild: Neu