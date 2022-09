Kabelbrand in Kolmbach

Kolmbach. Ein Schmorbrand an einem Kabel in einem Keller in der Kolmbacher Schulstraße hat am späten Donnerstagabend für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kolmbach, Winterkasten und Lindenfels-Mitte, außerdem Polizei, Notarzt, Rettungsdienste und die Voraushelfer des DRK Lindenfels.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Menschenleben waren nicht, wie anfangs befürchtet, in Gefahr. Ein Löschangriff war nicht nötig, wie der stellvertretende Stadtbrandinspektor Stefan Schepula mitteilte. Nach dem Erlöschen wurde das Gebäude noch von den Rauchgasen befreit. 40 Einsatzkräfte seinen beteiligt gewesen, die Zusammenarbeit zwischen den Wehren habe sehr gut funktioniert, erläuterte Schepula.

Die Voraushelfer betreuten die Hausbewohner bis zum Ende des Einsatzes. red