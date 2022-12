Winterkasten. Ein Kabelbrand in einer Elektroverteilung hat am Samstagabend die Feuerwehren aus Lindenfels und Winterkasten auf den Plan gerufen. Durch Abschalten der Stromversorgung an besagter Verteilung wurde die Gefahr gebannt.

Vorbildlich habe das Brandschutzkonzept an der Klinik funktioniert, heißt es auf der Facebook-Seite der Lindenfelser Feuerwehr, Die Patienten hatten schon vor Eintreffen der Feuerwehr die Gebäude verlassen. red