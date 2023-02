Juleica-Kurs in den Osterferien

Winterkasten. In den Osterferien, in der Zeit vom 2. bis zum 6. April, richtet die Jugendstelle des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald einen Juleica-Kurs für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 25 Jahren aus. Der Kurs wird in der Jugendherberge in Bad Kreuznach angeboten. Es sind noch wenige Plätze frei.

Die Jugendleitercard (Juleica), für die man sich durch die Teilnahme an dem Kurs qualifiziert, ist ein bundeseinheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In dem fünftägigen Lehrgang werden pädagogische, psychologische und aufsichtsrechtliche Themen behandelt, die für Mitarbeiter in ihrer ehrenamtlichen Arbeit wichtig sind. Darüber hinaus geht es um die Planung von Projekten, um Spiel- und Freizeitpädagogik und um Fragen des Glaubens. Die Teilnahme kostet 50 Euro. red

Info: Anmeldung bei Rainer Volkmar (Tel.: 06078 / 7825911, E-Mail: rainer.volkmar@ekhn.de) und Manuela Bodensohn (Tel.: 06078 / 7825925, E-Mail: manuela.bodensohn@ekhn.de) bis zum 28. Februar.