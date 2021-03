Lindenfels. In Lindenfels haben Unbekannte am Wochenende auf dem Jugendzeltplatz im Matterloch randaliert. Wie die Polizei heute berichtete, wurden die Schäden am Montagmorgen entdeckt. Die Tür zu den Toilettenanlagen wurde aufgebrochen und die Toilettensitze wurden zerschlagen. Aus einem Abstellraum wurden Werkzeuge gestohlen. An der Feuerstelle entfachten die Unbekannten ein Feuer entfacht und verbrannte dort diverse Gegenstände. Außerdem schlugen sie die Schreibe eines Schaukastens ein. Ein Baum wurde mit Axthieben gefällt.

Der Schaden beträgt nach einer Schätzung der Polizei 2000 Euro. Die Beamten suchen nun nach Hinweisen auf die Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim (Tel. 06251 / 84680) zu melden