Winterkasten. „Ostern ist für mich ein Fest voller Hoffnung“, sagt Joachim Meyer, Dekan des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. „Hoffnung ist der Motor unseres Lebens. In der alten Ostergeschichte in der Bibel lese ich, wie Menschen aus ihrer Trauer um den Tod Jesu neu ins Leben finden. Auferstehung heißt das Wort ihrer Verwandlung“.

Gerade in diesem Jahr, wo wieder das Osterfest im Lockdown gefeiert werden müsse, lenkt Meyer den Blick über den Tellerrand und ermutigt dazu, aneinander zu denken und – trotz aller körperlichen Distanz – füreinander da zu sein und beieinanderzubleiben.

Ein digitaler Osterkalender des Dekanats versüßt die Wartezeit bis Ostern. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen, dahinter verbergen sich Geschichten, Bastelvorschläge und vieles mehr.

Der digitale Jugendkreuzweg „Kreuzweise“ ist ortsunabhängig und kann überall gegangen werden. In acht Stationen empfindet der Weg Jesu’ letzte Stunden vor der Kreuzigung nach. Die Evangelische Jugend im Dekanat hat den Jugendkreuzweg als sogenannten Actionbound konzipiert.

Der sogenannte Actionbound – eine Art Stadtrallye – kann alleine oder in kleinen Gruppen gespielt werden. Er richtet sich an Konfirmanden und andere Jugendliche, aber auch an alle anderen Interessenten. Der meditative Spaziergang dauert etwa eine Stunde.

Benötigt werden ein Smartphone oder ein Tablet und die App „Actionbound“. Man gelangt zu dem Jugendkreuzweg, indem man in der App bei Suche „Kreuzweise“ eingibt. Mit der App können spannende, lustige und lehrreiche Smartphone- und Tablet-Rallyes gespielt werden. Diese multimedialen Erlebnistouren nennen sich Bounds.

Neunkirchen: Zu den Gottesdiensten in der Kirche St. Cosmas und Damian sind maximal 50 Personen zugelassen. Morgen (Karfreitag) wird ab 10 Uhr in der Kirche ein Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Rolf Hartmann gefeiert. Das Abendmahl gibt es am Eingang: Brot und Traube in einem Schraubglas.

Der Gottesdienst am Ostersonntag, 4. April, ab 11.30 Uhr mit dem Winterkäster Pfarrer Sebastian Hesselmann ist bei eindeutig trockenem Wetter im Freien am Gemeindehaus in Brandau. Bei regnerischem Wetter weicht die Gemeinde nach Neunkirchen in die Kirche aus. Die Kirche in Neunkirchen ist außerdem täglich zwischen 9 und 18 Uhr zur Andacht geöffnet.

Reichelsheim: In der Michaelsgemeinde Reichelsheim gibt es Präsenzgottesdienste. Heute (Gründonnerstag) ist ab 20 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl am Platz. Morgen folgt ein Gottesdienst ohne Abendmahl ab 10 Uhr sowie eine Feier mit musikalischen Beiträgen ab 20 Uhr.

An Ostersonntag gibt es gemeinsame Osterfeiern mit der Offensive Junger Christen (OJC) um 6 und um 7 Uhr. Um 7 und um 8 Uhr wird eine Auferstehungsfeier mit Abendmahl auf dem Friedhof begangen. Am Ostermontag, 5. April, ist ab 10 Uhr Gottesdienst.

Die Michaelskirche ist auch außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet, es liegt ein Andachtsblatt aus. Die Reichelsheimer ökumenische Männerrunde stellt eine Bilderserie zu Passion und Ostern in der Kirche aus, auf der Internet-Seite der Gemeinde sind die Bilder ebenfalls zu finden, mit einer Klavierimprovisation von Matthias Ernst. red