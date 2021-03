Winterkasten. Im Wald, im Feld oder in einem Park: Der digitale Jugendkreuzweg „Kreuzweise“ ist ortsunabhängig und kann überall gegangen werden. In acht Stationen empfindet der Weg Jesus letzte Stunden vor der Kreuzigung nach. Die Evangelische Jugend im Dekanat Vorderer Odenwald hat den Jugendkreuzweg konzipiert.

Der sogenannte Actionbound – eine Art Stadtrallye – kann alleine oder in kleinen Gruppen gespielt werden. Er richtet sich an Konfirmanden und andere Jugendliche, aber auch an alle anderen Interessenten. Der meditative Spaziergang dauert etwa eine Stunde.

Benötigt werden dafür ein Smartphone oder ein Tablet und die App „Actionbound“. Man gelangt zu dem Jugendkreuzweg, indem man in der App bei Suche „Kreuzweise“ eingibt. Mit der App können spannende, lustige und lehrreiche Smartphone- und Tablet-Rallyes gespielt werden. Diese multimedialen Erlebnistouren nennen sich Bounds. red