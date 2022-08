Jugendfeuerwehr sammelt Altpapier

Kolmbach. Eine liebgewordene Tradition bei vielen Feuerwehren ist die Altpapiersammlung der Jugendwehren, eine gute Gelegenheit die Kinder und Jugendarbeit in den freiwilligen Feuerwehren zu unterstützen. Auch die Feuerwehr im Lindenfelser Stadtteil Kolmbach bietet mehrere Termine im Jahr an, das Altpapier der Bürger zu entsorgen. Am kommenden Samstag (6. August) ist es wieder so weit.

In kleinen Gruppen wird das gebündelte Altpapier vormittags an den Straßen eingesammelt. Angenommen werden Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Taschenbücher und Prospekte. Nicht zum Altpapier zählen u.a. Tapeten, Hygienepapier und Tetrapacks. Wer möchte, kann sein Papier auch direkt zum Container an das Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus bringen. Die nächste Papiersammlung findet am 12. November statt. cs