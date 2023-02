Jugend entwickelt Escape-Games in Winterkasten

Winterkasten. Ein Escape-Game ist ein Abenteuer-Teamspiel, in dem eine Gruppe in einer vorgegebenen Zeit knifflige Aufgaben lösen muss, um am Ende eine bestimmte Mission abzuschließen.

Bei Escape-Games kommt nur zum Ziel, wer Ideen hat, denksportfit ist und im Team arbeiten kann. Jeder einzelne Teilnehmende kann sich in das Spiel einbringen. Je nach Altersgruppe können entsprechende Rätselaufgaben gestellt werden, sodass auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade berücksichtigt werden können.

Denksport trifft auf Teambildung

Deshalb eignet sich das Spiel für Teambildungsmaßnahmen, für den Konfirmandenunterricht oder einfach als Spaßangebote für Freizeitaktivitäten. Für ein Spiel, braucht es keine besonderen Räume. Es eignen sich auch Kirchen, Kellerräume oder einfache Gruppenräume.

Die Jugendstelle des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald bietet am Samstag, 18. März, von 10 bis 18 Uhr, in der evangelischen Martinsgemeinde Münster (Pestalozzistraße 8) einen Workshop an, in dem ein mobiles Escape-Game entwickelt werden soll, das überall gespielt werden kann. Dafür schauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verschiedene Spielsysteme an und probieren an diesem Tag einige davon aus.

Anmeldung bis 5. März

Dieser Workshop-Tag gilt als Juleica-Auffrischung – damit kann also die Jugendleiter-Card verlängert werden. Der Workshop richtet sich außerdem an Teamer, Jugendliche, junge Erwachsene und generell an Menschen in der Arbeit mit Jugendlichen und Konfirmanden.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Veranstalterinnen sind Gemeindepädagogin Stephanie Dreieicher, Gemeindepädagogin Hannah Lieb und Dekanatsjugendreferentin Manuela Bodensohn. Anmeldungen sind bis zum 5. März möglich bei Dekanatsjugendreferentin Manuela Bodensohn, E-Mail: Manuela.Bodensohn@ekhn.de, mobil: 0176-63775776. red