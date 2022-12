Jeden Tag öffnet sich ein Adventsfenster am Pfarrheim in Lindenfels

Lindenfels. Zum 20. Mal organisiert die katholische Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus Lindenfels eine Adventsfensteraktion. Die Fensterfront im Pfarrheim wurde zu einem großen Adventskalender mit 24 Türen, hinter denen jeweils eine winterliche Geschichte steckt.

Zum Auftakt gab es dort ein Bild mit lauter Kuchen, Torten, Muffins und Tee zu sehen. In der Mitte vom Gemeindesaal stand ein kleiner Weihnachtsbaum. Die Besucher saßen in lockerer Runde um das Bäumchen herum. Die erste Kerze auf dem Adventskranz neben der Eingangstür brannte. Renate Schneider freute sich über die Besucher. „Die letzte Adventsfensteraktion war 2919“, erinnerte sie sich.

Schneider hatte das Bild mit all den süßen Köstlichkeiten gemalt. „Mit Wachsmalkreide“, berichtete sie. Sie hatte den Gästen eine Geschichte einer amerikanischen Bilderbuchautorin mitgebracht. Vorher wurde aber gesungen: „Wir sagen euch an den lieben Advent“. Die Augen der Teenager strahlten.

Die Geschichte „Pasteten im Schnee“ von Beatrice Schenk de Regniers stammt aus den 70er Jahren: Ein altes Ehepaar wohnt etwas abseits des Dorfs an einer Landstraße. Es schneit schon den ganzen Tag. Die Ehefrau macht überall im Haus die Lichter an und das Radio. Zu ihrem Mann sagt sie: „Es ist Weihnachten, und ich würde so gerne eine Party feiern.“ Er fragt sie: „Wen willst Du denn einladen und wer kommt bei diesem Schneesturm zu uns?“ Sie nickt: „Ich habe auch kein Stück Brot mehr im Haus noch ein Stück Kuchen. Hätte ich aber einen, dann würde ich ihn mit Kerzen dekorieren.“

Weihnachten im Schneesturm

Auf einmal wurde der Schneesturm noch stärker, und ein kalter Luftzug ging durch das Haus. Der Strom fiel aus. Die alte Frau liebte Kerzen. Sie holte sie hervor und zündete sie an. In jedem Fenster brannte bald eine Kerze. Ihr Ehemann ging zur Hintertür und sagte zu ihr: „Ich gehe jetzt die Küken holen, bevor es ihnen im Stall zu kalt wird.“ Er hatte 300 Küken mit gelbem Flaum.

Während er zum Stall ging, klopfte es an der Vordertür: Ein Mann fragte, ob er mit seiner Frau, einem Baby und seinem Bruder zu ihnen ins Haus kommen dürfe. Sie seien mit dem Auto liegengeblieben und wollten auf den Schneepflug warten. Die alte Frau freute sich sehr über den unerwarteten Besuch.

Immer wenn ihr Ehemann wieder zum Stall ging, um weitere Küken zu holen, klopfte es an der Vordertür. Immer waren Reisende mit Auto oder Bus liegengeblieben. Sogar der Fahrer eines Schneepflugs klopfte und bat darum, eingelassen zu werden. „Ich habe mich festgefahren und muss auf meine Kollegen warten.“

Schließlich saßen insgesamt 27 Leute rund um den Tisch, die Kinder saßen auf dem Fußboden. Außerdem hatten sich ein Papagei, ein Kanarienvogel, zwei Hunde und ein zahmes Stinktier eingefunden. Die alte Frau strahlte über das ganze Gesicht über so viele Weihnachtsgäste. Sie wiederholte immer wieder, wie leid es ihr tue, dass sie kein Brot und keinen Kuchen anbieten könne. Nicht einmal Mehl zum Backen habe sie im Haus.

Dann klopfte es noch einmal an der Vordertür. Der Fahrer eines Lkw bat ebenfalls darum, bei dem Ehepaar warten zu dürfen, bis die Straßen geräumt sind. Auch ihm erzählte die alte Frau: „Ich habe heißen Tee für Sie, aber nichts zu essen.“ Da lächelte der Mann vor sich hin. Mit einigen anderen ging er zu seinem Lkw. Sie holten Zitronen, Schokolade und Pasteten mit Kokoscreme. Außerdem Brötchen mit Zimt und Mohn sowie süße Wecken, Brezeln, eine Festtagstorte mit Schokolade und Makronen.

Die alte Frau hatte Tränen in den Augen, als sie die Torte mit Kerzen schmückte. Ihr Wunsch nach einem Weihnachtsfest mit vielen Gästen und Gesprächen erfüllte sich. Ebenso ihr Wunsch zu tanzen. Denn unter den Gästen war ein Akkordeonspieler. Er kannte viele Lieder und freute sich über die tanzenden Gäste.

Zwei Termine noch unbesetzt

Am nächsten Morgen klopfte es an der Vordertür. Diesmal waren es die Kollegen vom Räumdienst, die mitteilten, dass die Straßen wieder frei seien. Alle bedankten sich bei dem Ehepaar für die Gastfreundschaft; der Lkw-Fahrer der Kuchenmanufaktur wollte kein Geld für die Backwaren.

Bis Heiligabend wird jeden Abend ab 18 Uhr ein Adventsfenster im katholischen Pfarrheim geöffnet. Dazu wird eine winterliche Geschichte vorgelesen oder aber musiziert. Am 24. Dezember beginnt die Aktion schon um 15 Uhr. Für den 17. und den 20. Dezember fehlt noch je eine Aktion für das Adventsfenster. Wer einen oder beide Termine gestalten möchte, kann sich beim katholischen Pfarramt melden. gg