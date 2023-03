Jede fünfte Stelle im evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald unbesetzt

Winterkasten/Groß-Umstadt. Der Haushalt 2023 und die Pfarrstellen waren das Hauptthema bei der Synodentagung des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald, die am vergangenen Freitag in Groß-Umstadt stattfand und erstmals von der stellvertretenden Präses Jasmin Klein in Vertretung für die erkrankte Präses Ulrike Laux geleitet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seiner Andacht zu Beginn der Dekanatssynode erinnerte Pfarrer Christian Lechelt am ersten Jahrestag der russischen Invasion an die Menschen in der Ukraine. Musikalisch begleitet wurde er von Dekanatskantorin Eva Wolf, für die es die letzte Synode war. Wolf geht im Herbst in den Ruhestand. Es sei wichtig, an den Überfall auf die Ukraine zu erinnern, Hoffnung sei aber auch wichtig, sagte Groß-Umstadts Bürgermeister René Kirch.

Winterkäster Pfarrer in Beerfurth

Dekan Joachim Meyer wies darauf hin, „dass die Zahl der nicht besetzten Pfarrstellen zunimmt“. Im evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald sind zurzeit folgende Pfarrstellen unbesetzt: in Groß-Zimmern eine von zwei Pfarrstellen, in Langstadt-Schlierbach nach über zwei Jahren die dreiviertel Stelle, in Lengfeld und Habitzheim eine Stelle, in Groß-Bieberau eine halbe Stelle, in Reichelsheim eine dreiviertel Stelle, da Pfarrerin Erika Häring in Elternzeit ist und nur mit einer Viertelstelle arbeitet. In Babenhausen/Harreshausen ist eine von zwei Pfarrstellen unbesetzt – zum 1. Mai wechselt Pfarrer Ulrich Möbus von Altheim-Harpertshausen dorthin.

Mehr zum Thema Lindenfels Synode berät zur Kirchenreform Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Evangelische Kirche Beatrice Northe möchte die Menschen vor Ort ansprechen Mehr erfahren

Nach der Ruhestandsversetzung von Pfarrer Friedmann Reeh im Februar teilen sich Pfarrer Sebastian Hesselmann (Winterkasten) und Pfarrerin Dr. Miriam von Nordheim-Diehl (Wersau) die halbe Stelle in Beerfurth. Zum 1. Januar ist außerdem Pfarrerin Gabriele Heckmann-Fuchs von Groß-Bieberau nach Dieburg gewechselt.

Dekan Meyer dankte allen Pfarrerinnen und Pfarrern, die in Vertretungsdiensten tätig seien, einschließlich denen im Ruhestand, den Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern sowie den ehrenamtlichen Prädikanten und Lektoren, die zum Teil auch Beerdigungen und Trauungen übernehmen. „In den vergangenen Monaten waren übermäßig viele Sterbefälle zu verzeichnen“, sagte Meyer.

Haushaltsvolumen gewachsen

Offene Stellen gibt es auch im Gemeindepädagogischen Dienst. Davon berichtete die stellvertretende Dekanin Evelyn Bachler. Die Personalsituation sei „herausfordernd“. Neben Erkrankung und Elternzeit sei nach dem Weggang von Gabriela Hund aus Reichelsheim auch diese Stelle offen. Positiv sei, dass die 7,5 Stellen im Gemeindepädagogischen Dienst und die drei in der Kirchenmusik bei der Stellenplanung 2025 bis 2030 nicht gekürzt würden.

Mit großer Mehrheit stimmten die Synodalen dem Dekanatshaushalt 2023. Peter Stoffel, im Dekanatssynodalvorstand für die Finanzen zuständig, stellte das Zahlenwerk vor. Demnach hat der Haushalt ein Volumen von rund 19,6 Millionen Euro – zwei Millionen Euro mehr als 2022. Das liege daran, dass zum Jahresanfang mit Groß-Zimmern und Richen zwei weitere Kitas unter das Dach der Gemeindeübergreifenden Trägerschaft der Kindertagesstätten (GüT) gekommen seien, so Stoffel. Damit ist die GüT nun Träger für 17 von 20 Kitas im Gebiet des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald mit insgesamt 1300 Krippen- und Kita-Plätzen und 360 Mitarbeitern. Mit großer Mehrheit stimmte die Synode außerdem dafür, im Jahr 2023/24 wieder eine FSJ-Stelle zu errichten.

32,5 neue Stellen im Jahr 2024

Wie viele Pfarrstellen werden dem Dekanat für die Jahre 2025 bis 2030 zugewiesen? Zu diesem Punkt war Pfarrerin und Oberkirchenrätin Sabine Winkelmann zu Gast. Sie leitet bei der Kirchenverwaltung am Paulusplatz das Referat Personalservice Pfarrdienst. „Fachkräftemangel macht auch vor dem Pfarrberuf nicht halt“, sagte sie.

Aktuell gebe es in den Dekanaten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zwischen zwölf und 30 Prozent nicht besetzte Stellen, im Dekanat Vorderer Odenwald sind es 20 Prozent. Für das Dekanat Vorderer Odenwald werden 24,5 Gemeindepfarrstellen zugewiesen (31.12.2024: 32,5) sowie 2,5 regionale Pfarr- und Profilstellen (inklusive Dekan und Stellvertretung) und zwei Fachstellen.

red