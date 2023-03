Der Haushalt 2023 und die Pfarrstellen waren das Hauptthema bei der Synodentagung des evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald, die am vergangenen Freitag in Groß-Umstadt stattfand und erstmals von der stellvertretenden Präses Jasmin Klein in Vertretung für die erkrankte Präses Ulrike Laux geleitet wurde.

In seiner Andacht zu Beginn der Dekanatssynode erinnerte Pfarrer Christian Lechelt

...