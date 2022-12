Jahresabschluss der Lindenfelser Wanderfreunde

Lindenfels. Die Wanderfreunde Lindenfels trafen sich zu einer Winterwanderung rund um den Schenkenberg. An der ersten Schutzhütte Ludwigshöhe überraschte Guido Wetzel die Gruppe mit einer Runde Sekt.

Weiter ging die Tour bis zur Drei-Heiner-Hütte, wo sich die Wanderer mit Weihnachtsgebäck und einem Umtrunk stärkten. Vorbei ging es dann am Weißmannsfelsen, der Waldfrieden-Hütte und dem Hundert-Jahr-Brunnen, bevor die Wanderfreunde einkehrten.

Bei der anschließenden Weihnachtsfeier wurden dem stellvertretenden Wanderführer Jürgen Kaempf sowie den Musikanten Rangold Richter, Wibke Drengler, Günter Brell und Harald Hammann für ihr Engagement in diesem Jahr gedankt. Der Leiter der Gruppe, Roland Löw, richtete aber auch einen Dank an alle Wanderfreunde sowie an Annemarie Löw für die tolle Zusammenarbeit in der Gruppe. Brigitte Bechtel wiederum dankte Wanderführer Roland Löw für seine Arbeit mit einem kleinen Präsent. red/Bild: Löw