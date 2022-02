Jagdpächter und Feuerwehr Schlierbach retteten einen Rehbock

Schlierbach. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Schlierbacher Feuerwehr am Freitag gerufen worden. Das Alarmstichwort lautete um 18.17 Uhr „H1 Tierretung“. Ort des Geschehens war die Schwimmbadstraße, heißt es von den Brandschützern.

Nach Erkundung stellten die Feuerwehrleute fest, dass ein Rehbock in einen 2,50 Meter tiefen Lichtschacht gestürzt war und im Dunkeln festsaß. Der Bock konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien und war leicht verletzt. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war ein Bewohner des Anwesens im Dunkeln ebenfalls in den Schacht zu dem Rehbock hinabgestürzt, konnte sich aber bis zum Eintreffen der Helfer selbst wieder befreien und blieb weitgehend unverletzt. Der ebenfalls mit alarmierte Rettungswagen versorgte die Person.

Nach weiterer Abstimmung wurde der zuständige Jagdpächter hinzugerufen, der unter Zuhilfenahme der Steckleiter unterstützt von der Feuerwehr dem Bock zur Befreiung verhalf. Nach 45 Minuten und Rückbau der Beleuchtung traten die Helfer wir schlussendlich die Rückfahrt in die Unterkunft an, während der befreite Bock in schnellem Tempo die Flucht auf den angrenzenden Acker ergriff.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren