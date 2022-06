Lindenfels. Der Vorverkauf für die Italienische Nacht auf Burg Lindenfels ist gestartet. Die Opernnacht wird am Samstag, 20. August, im Innenhof der mittelalterlichen Festung aufgeführt.

Stargast ist die Mezzosopranistin Sanja Anastasia, die schon an der Seite von Placido Domingo gesungen hat und in den letzten zehn Jahren regelmäßig an der Arena di Verona zu hören war, vor allem in ihren Paraderollen Amneris (Aida), Ulrica (Ein Maskenball) und als Azucena (Der Troubadour). Ihr zur Seite steht die lyrische Sopranistin Tatjana Charalgina, die von der Zeitschrift Opernwelt gleich zweimal für den Preis „Beste Nachwuchssängerin des Jahres“ nominiert worden ist. Komplettiert wird das Sängerensemble von dem Tenor Manfred Fink, der an der Wiener Staatsoper und der Mailänder Scala gesungen hat und der sich derzeit, im Spätsommer seiner Karriere, in der stimmlichen Form seines Lebens befindet.

Frankfurter Sinfoniker sind dabei

Neben den Gesangssolisten und den Frankfurter Sinfonikern wirkt auch der Männerchor „Liederkranz Haßloch“ mit. Die Bühne ist also wieder einmal bereitet für ein unvergessliches, romantisches und künstlerisch virtuoses Konzerterlebnis auf der Burg.

Die Karten sind beim Kur- und Touristikservice Lindenfels, Tel. 06255 30644 erhältlich (E-Mail: touristik@lindenfels.de) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter reservix.de. red