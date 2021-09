Lindenfels. Politik aus erster Hand gibt es beim Infostand der CDU Lindenfels am Samstag, 18. September in der Burgstraße. Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister steht gemeinsam mit Vertretern des CDU-Stadtverbandes aus Lindenfels für Fragen zur Verfügung. Meister wird ab 12 Uhr für etwa eine Stunde in Lindenfels sein. red

