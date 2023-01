Rimbach. Die Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach bietet Eltern von Schülern der vierten Klassen einen Informationsabend an, an dem die Schulleitung das Rimbacher Gymnasium vorstellt.

Das teilte die Einrichtung mit. Fragen zum pädagogischen Übergangskonzept, dem schulischen Angebot und allem, was Eltern bei der Wahl der weiterführenden Schule interessiert, werden dabei beantwortet.

Der Informationsabend ist am Donnerstag, 19. Januar, ab 19 Uhr in der Mensa der Martin-Luther-Schule. red