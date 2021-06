Lindenfels. Die Pfarrgruppe Fürth / Lindenfels lädt zu einer Pfarrgruppenversammlung ein. Die Sitzung ist am Donnerstag, 17. Juni, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer in Fürth.

Im Mittelpunkt steht die Information über den aktuellen Stand des Pastoralen Wegs sowie die Beratungen in den gemeindlichen Gremien. Eingeladen sind alle Interessierte, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich. Außerdem muss während des Treffens eine Maske getragen werden. mw