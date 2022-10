Informationen zum Brandschutz für Schüler in Reichelsheim

Reichelsheim. Für die Jahrgangsstufe 5 und die Klasse FÖL1 der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) gab die Freiwillige Feuerwehr Reichelsheim eine Einführung in den Brandschutz. Die Schüler lernten zunächst in einem Theorieteil, welche Gefahren es gibt und wie sie sich in einem Brandfall zu verhalten haben. Auf dem Schulhof erfuhren anschließend einiges über Feuerwehrkleidung, Löschschläuche und Geräte in einem Feuerwehrauto.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierzu warteten auf den Schulhöfen der GAZ ein Löschgruppenfahrzeug 10 und ein Staffellöschfahrzeug 20/25. Gleich drei der Feuerwehrkameraden, die den Schülern Rede und Antwort standen, waren angehende Abiturienten der GAZ. red