Informationen über Insektentränken

Lindenfels. Die Umweltberatung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz informiert am morgigen Donnerstag, 19. August, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, vor dem Bürgerhaus in Lindenfels über die Förderung von Stadtnatur und Insekten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es geht um Insektentränken, also Wasserstellen für die Tiere, wie man sie baut und warum sie wichtig sind. Die Aktion findet nur bei schönem Wetter statt, so der Verband in seiner Ankündigung.

Die Umweltberatung hatte sich für die im Abwasserverband zusammengeschlossenen Gemeinden beim Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ und wurde dafür ausgezeichnet. red/Bild: Verband