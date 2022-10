Zwei Tage lang stand ein riesiger Lkw auf dem Parkplatz an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth. Den kurzfristigen Verlust der Parkplätze nahmen die Lehrer allerdings gerne in Kauf, denn der Truck gewährte den Jugendlichen interessante und aufschlussreiche Einblicke in die Berufswelt der Metall- und Elektroindustrie.

„Wir laden den Info-Truck jedes Jahr an unsere Schule ein, denn es

...