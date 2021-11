In Winterkasten wird ein neuer Mobilfunkmast gebaut

Winterkasten. „Kein Netz“: diese bei Handynutzern unbeliebte Information leuchtet in Winterkasten öfter vom Display des Mobiltelefons. Damit sich das ändert, wird oberhalb des Röttwegs ein Mobilfunkmast errichtet, etwa 200 Meter entfernt vom Pfarrhaus in Richtung Lindenfels. Die Deutsche Telekom will damit Funklöcher in ihrem Netz schließen.

Der Bauantrag wurde Ende 2020 vom für die Genehmigung zuständigen Kreisbauamt der Stadt Lindenfels zur Stellungnahme vorgelegt. Nachdem der Winterkäster Ortsbeirat dem Vorhaben Anfang Februar zugestimmt hatte, stand der Baugenehmigung nichts mehr im Wege. In den vergangenen Wochen wurde eine Versorgungsleitung entlang des Röttwegs verlegt. Mitte November rollte ein Bagger an, um die Baugrube auszuheben. Auch erste Bauteile wurden inzwischen angeliefert.

31,20 Meter soll der Mast hoch werden. Bauherr ist die Regionalvertretung Frankfurt der 2002 gegründeten Deutsche Funkturm GmbH, einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom mit Sitz in Münster. Die Gesellschaft betreibt in Deutschland rund 32 800 Funkstandorte. Mindestens ein weiterer Netzbetreiber soll außer der Telekom den Mast nutzen können, heißt es in der Baubeschreibung.

Ortsbeiratsmitglied Rolf Ihrig saß schon zum Zeitpunkt der Beratung vor der Kommunalwahl in dem Gremium. Er war im Dorf auf eine mögliche Strahlenbelastung angesprochen worden und hatte beim Bundesamt für Strahlenschutz sowie bei der Bundesnetzagentur Informationen eingeholt. Die bestätigten, was der technisch versierte Ihrig bereits wusste: Die Strahlung beim Telefonieren mit dem Handy am Ohr ist um ein Vielfaches höher als die Strahlung in der Nähe eines Mobilfunkturms. ppp/Bild: ppp

