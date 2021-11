In Winterkasten soll es in diesem Jahr wieder ein Krippenspiel geben

Winterkasten. „Wir sind dieses Mal eine kleine Truppe“, sagt Simone Spielmann. Die Leiterin des Winterkäster Kinderchors Rainbow-Teens probte mit elf jungen Sängern zum ersten Mal in der Waldhufenkirche für das musikalische Krippenspiel an Heiligabend.

In den vergangenen Jahren seien schon mal mehr als doppelt so viele Kinder zu den Proben gekommen, bevor die Aufführung 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Nun wollen Spielmann und der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten-Laudenau, Sebastian Hesselmann, die gute Tradition wieder aufleben lassen.

Dabei wissen sie, dass ihnen die Pandemie auch in diesem Jahr noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Im Gemeindeboten, im Kindergarten und in Schulen hatte man Kinder zum Mitmachen eingeladen. Doch viele Eltern zögern in Anbetracht der Infektionszahlen, ihren Nachwuchs zur Probe zu schicken. Besonders dann, wenn Angehörige von Hochrisikogruppen zur Familie gehören, so Spielmann.

Das musikalische Krippenspiel fällt dieses Jahr kürzer aus als gewohnt. Denn in Winterkasten soll es an Heiligabend zwei Gottesdienste geben, damit es in der Kirche nicht zu eng wird. Der erste soll um 16 Uhr, der zweite 45 Minuten später beginnen. Zwischendurch muss durchgelüftet werden. Deshalb werden beide Gottesdienste kaum länger als eine halbe Stunde dauern.

Bei der ersten Probe war die Chorleiterin damit beschäftigt, die Kinder mit der Musik vertraut zu machen und schon einmal zu schauen, wer die Maria, den Josef oder den Wirt darstellen und den dazu gehörenden Solopart singen kann. Zusätzliche Herausforderung: Nicht alle jungen Akteure können schon lesen.

Simone Spielmann hofft, dass bis Weihnachten noch einige Kinder dazu kommen. Ein nachträgliches Einsteigen sei jederzeit möglich. Geprobt wird alle zwei Wochen samstags von 10 bis 11.30 Uhr. Die nächste Probe ist am 27. November in der Waldhufenkirche. ppp