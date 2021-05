In Schlierbach wird am Samstag aufgeräumt

Mit Elan nahm Sandra Hördt in der konstituierenden Sitzung die Arbeit als Ortsvorsteherin auf. Der erste Termin für die Mitglieder des Ortsbeirates und Schlierbacher Bürger ist die Aktion „Zauberhaftes Schlierbach“. Als Termin zum Reinigen der Straßenränder und Plätze des Ortes wurde der kommende Samstag, 15. Mai festgelegt. Treffpunkt aller Mitwirkenden ist um 9 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus.

Der nächste Termin für das Gremium ist am Dienstag, 1. Juni. Dann soll die erste Ortsbeiratssitzung unter der Leitung von Sandra Hördt stattfinden. Bis dahin will Hördt sich über die Möglichkeiten informieren, um Fördermittel für anstehende Maßnahmen in Schlierbach zu gewinnen.

Geplant sind unter anderem Sanierungsmaßnahmen am Tretbecken und am Nibelungensteig. Themen bei der nächsten Sitzung sind auch die Bepflanzung am Kriegerdenkmal und Reparaturmaßnahmen am Spielplatz. jhs