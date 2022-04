In Schlierbach gibt es Forellen aus dem Räucherofen

Schlierbach. Der Angelsportclub (ASC) Goldener Haken Schlierbachtal lädt zum Karfreitagsräuchern ein. Es werden geräucherte und frische Forellen im Angebot sein.

Eine Bestellung ist unbedingt erforderlich. Der Verkauf läuft am Karfreitag, 15. April, ab 10.30 Uhr an der Teichanlage in Schlierbach in unmittelbarer Nähe des Wassertretbeckens und der Grillhütte. red

Info: Bestellungen bis zum morgigen Freitag, 8. April, 14 Uhr, bei Peter Bitsch (Tel.: 06255 / 1327) und Gudrun Pfeifer (Tel.: 06255 / 2486)

